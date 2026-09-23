Fernando Alonso afirma que la Fórmula 1 está acabando con el pilotaje clásico; ¿qué más dijo?

Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto español Fernando Alonso, doble campeón de Fórmula 1 en 2005 y 2006, pidió cambios porque los actuales monoplazas híbridos están acabando con la conducción clásica en los circuitos tradicionales.

Las quejas del piloto de Aston Martin llegan tras la disputa hace 10 día del Gran Premio de España en el nuevo circuito Madring de Madrid, descrito como un “asesino de coches” y “asesino de carreras” por pilotos y muchos especialistas.

No obstante, Alonso precisó que su decepción con la experiencia de pilotar en la F1 este año se extiende a muchos otros circuitos y citó Silverstone (Inglaterra), Spa-Francorchamps (Bélgica) y Suzuka (Japón), tres de los trazados clásicos del calendario.

El español reclamó cambios en el equilibrio entre la potencia del motor y la de la batería.

“Tal vez desde el habitáculo, detrás del volante, especialmente si has competido en otras categorías o has pilotado otros coches de F1, hay un poco de frustración”, dijo.

“Silverstone, que es un circuito increíble, ya no es divertido”, afirmó.