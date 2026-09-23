De la Espriella ordena al Inpec trasladar a cárceles de máxima seguridad a 76 señalados miembros de “los Pachencas”

En las últimas 24 horas se ha recrudecido la situación de seguridad en Santa Marta por retaliaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como “los Pachenca”. Ante esto, entre otras acciones, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Inpec trasladar a cárceles de máxima seguridad de otras regiones del país a cerca de 76 personas detenidas y señaladas de tener vínculos con este grupo criminal.
La medida cobija a personas que actualmente se encuentran recluidas en centros penitenciarios de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. El anuncio lo hizo el mandatario a través de su cuenta de X.
“En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país”, señaló De La Espriella.