Esposa de Michael Schumacher habló sobre la situación del expiloto

Con casi seis años de secretismo acerca del accidente que sufrió Michael Schumacher mientras esquiaba en Los Alpes franceses, sorprende que su esposa Corinna entregara algunos detalles sobre el extenso proceso de recuperación del legendario piloto alemán.

Corrina, jinete y activista por los derechos de los animales, aseguró en entrevista con la revista She’s Mercedes Magazine: “En este momento (Michael) está en las mejores manos posibles y nosotros estamos haciendo todo lo posible para ayudarlo. Pueden estar seguros de ello”.

La esposa del expiloto aclaró además por qué el entorno cercano a Schumacher ha mantenido total hermetismo sobre su estado. “Solamente estamos siguiendo la voluntad de Michael, de mantener en secreto su estado de salud”.

Corinna dejó de lado su activismo para dedicarse plenamente a acompañar a su esposo en las orillas del lago Geneva, en Suiza, lugar de residencia de la pareja, que contrajo matrimonio en 1995.

Michael y Corinna tienen dos hijos: Gina María y Mick.

Gina María, de 22 años, al igual que su madre, es jinete profesional. Incluso en la entrevista Corinna recuerda una conversación que tuvo con su esposo años atrás, en la que él vaticinó el éxito que tendría su hija en la equitación.

“Un día me dijo que Gina Maria sería mejor que yo y eso no me gustó demasiado, pero tenía razón. Yo trabajaba día y noche con los caballos tratando de entender todo. Él decía que yo era demasiado amable, mientras que mi hija tenía más pundonor. Michael había comprendido entonces que Gina Maria tenía carácter”.

El otro hijo de la pareja es Mick, de 20 años, quien tiene una prometedora carrera en Fórmula 2 y podría llegar a la Gran Carpa, donde su papá ganó siete títulos entre 1994 y 2004.