Tatiana, ante incierto panorama

Tatiana Calderón no solo estuvo al mando de un Porsche en la Móbil 1 Supercup que se celebró en México el pasado fin de semana. También tuvo la fortuna de compartir con las figuras de la máxima categoría del automovilismo aprovechando la disputa del Gran Premio de México de F-1, situación que le permitió intercambiar ideas y hacer contactos.

Y, además, como parte de una amplia programación de eventos con la afición, jugó un partido de fútbol al lado de los restantes pilotos y otras celebridades locales, incluyendo varios futbolistas mexicanos.

Pese a ello, en la pista no contó con fortuna en la que fue su primera experiencia manejando autos de turismo.

“Para comenzar, tuve un problema de salud, producto de una intoxicación que me dejó fuera de la sesión de entrenamientos programada para el viernes. Intenté de todo, antibióticos y suero, para poder subirme al carro, pero en el centro médico no me dieron la autorización”, cuenta Tatiana en diálogo con EL COLOMBIANO.

El sábado, su salud mejoró y, gracias a ello, pudo correr y clasificarse en el puesto 21 para la primera válida.

“La suerte no me acompañó porque tuve que retirarme, al chocarme con otro coche”, manifestó.

El domingo esperaba una mejor figuración, pero tampoco fue su día, aunque logró finalizar la competencia en el puesto 25.

“Hice una buena salida, avancé posiciones, pero me hicieron un sándwich y se dañó la dirección del coche. El volante me quedó de medio lado y aún así conseguí terminar. No fue nada fácil”.

Para la corredora de 26 años, esta fue una nueva experiencia que suma en su carrera deportiva, dejándola como única cafetera en ser piloto de prueba de la F-1 (Alfa Romeo), correr el campeonato de F-2 y conducir, ahora, un GT (carros de calle).

“No alcancé a tener una participación como quería, debido a tanto problema y a no poder hacer los ensayos. Creo que esto influyó en el resultado del ensayo pues tampoco me pude familiarizar con la pista. La clasificación fue mi práctica libre. Pero con todo y eso, fue una experiencia increíble. Espero repetirla”.

Al hacer un balance, Tatiana manifiesta que estos imponderables normalmente suceden pero sirven para el futuro. “Cuando me suceden cosas así, lo primero que hago es sonreír, es la mejor manera de enfrentar todos los problemas y de ocultar el dolor que produce no terminar bien”.

La actividad automovilística culminará a principio de diciembre y la piloto nacional espera cerrar compitiendo en el campeonato de la F-2.

“De este año todavía me queda una carrera en el campeonato FIA de Fórmula 2 y espero hacer algunos días de pruebas también en LMP2 (campeonato de resistencia). Aunque a la fecha no tengo nada confirmado, son las opciones que voy a evaluar”.

Pese a tantos planes, el futuro no está muy claro, especialmente en el tema de los monoplazas (F-1 y F-2), por la falta de patrocinios.

“Repetir F-2 sería ideal, pero no está fácil completar el presupuesto para correr ahí, por eso estamos evaluando otras opciones para 2020. Hago, a través de EL COLOMBIANO, un llamado a las empresas en Colombia, para que se sumen al proyecto. Hace más de 43 años no hay una mujer en F-1 y estamos muy cerca de conseguirlo, pero necesitamos apoyo” .