Con tiempo para replantear

Entre tanto, Independiente Medellín aprovecha la semana para corregir las falencias de las primeras jornada. En la práctica de este martes se vio a Andrés Ricaurte en reacondicionamiento físico, mientras que la principal novedad fue la ausencia de Felipe Pardo que, según el club, tenía un permiso de índole personal.

“Andrés ha seguido trabajando en fisioterapia y acondicionamiento, incluso cuando el grupo descansó. Estamos en el proceso para que cuando juegue esté al 100%”, explicó el médico Édgar Méndez.

Tras el entrenamiento, el técnico Julio Comesaña descartó que la falta de oportunidades de juego para Brian Castrillón esté relacionada con un mal comportamiento del jugador en las prácticas, como se sugirió en las redes sociales.

“He hablado con él, sabe que lo necesitamos, que nos tiene que ayudar, que tiene como hacerlo, pero no hay nada que nos llame la atención que no conociéramos. Yo no quiero cargarle nada”, indicó Comesaña.

El conjunto rojo tendrá un tiempo prudente para preparar el partido frente a Águilas Doradas, por la fecha 9 de la Liga Betplay, que se cumplirá el próximo martes (7:35 p.m.) en el Atanasio Girardot.

Finalmente, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales reveló el Once Ideal de la temporada 2021, elegido por los mismos futbolistas. Los elegidos fueron el arquero José Luis Chunga (A. Petrolera), los defensas Andrés Román (Millonarios), Julián Quiñones (Tolima), Sergio Mosquera (Tolima) y Álvaro Angulo (Águilas Doradas -este semestre llegó a Nacional), los volantes David Silva (Millonarios), Andrés Colorado (Cali) y Juan David Ríos (Tolima).

Y los delanteros Fernando Uribe (Millonarios -hoy en Junior), Teófilo Gutiérrez (Cali) y Harold Preciado (Cali).

Como mejor técnico escogieron a Rafael Dudamel (Cali) y la distinción de mejor árbitros fue para el antioqueño Wílmar Roldán