Así buscarán frenar a las barras bravas en el fútbol

La fiesta del fútbol colombiano que vive por estos días la final del rentado nacional se ha visto empañada por una serie de amenazas que han surgido, al parecer, por los llamados hinchas de las barras bravas, razón por la que desde el Congreso de la República se espera que con una ley esta realidad cambie en el corto futuro.

En tal sentido el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo, radicó un proyecto de ley con el cual se dispone de una serie de nuevas medidas más restrictivas como la adopción de un sistema biométrico para las barras bravas.

El senador bolivarense señaló al respecto que “no podemos seguir permitiendo que haya más muertos por vestir una camiseta de un equipo, más golpizas por ser de una barra y no de otra, en el país no debe haber ni una Maryuris Correa más, cero tolerancia con los delincuentes, pero también hago un llamado a no satanizar a los barristas que juiciosamente están organizados y conocen del respeto a la diferencia”.

Araujo, igualmente dice que se proponen una serie de estímulos para que las alcaldías y gobernaciones, como también a los equipos para que sean dueños de estadios, realicen inversiones que mejoren las condiciones de seguridad para sus asistentes además de programas que fomenten la productividad de las barras.