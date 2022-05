Después de finalizar la fecha 20, que cerró la fase de todos contra todos, quedaron definidos los cuadrangulares semifinales.

En el cuadrangular A están ubicados Millonarios, Nacional, Junior y Bucaramanga. Mientras que en el B quedaron Tolima, Medellín, Envigado y Equidad.

El conjunto verde arrancará de visitante con Junior, y Medellín con Equidad.

Lo importante es que Nacional y Medellín, los dos equipos grandes de Antioquia, podrían llegar a la final para tener un campeón antioqueño

La última vez que Nacional y Medellín jugaron una final de la Liga fue en el primer semestre de 2004, en la que festejó el conjunto escarlata su cuarta estrella.

El próximo mes de junio se cumplirán 18 años de esa final y, nuevamente, se podría repetir si ambos ganan sus respectivos cuadrangulares.

Pese a la sequía de triunfos, 5 partidos sin ganar (2 derrotas y 3 empates) que completó Nacional al cierre de la fase de todos contra todos, en el plantel verde dicen que están preparados para asumir el desafío.

“De acá en adelante hay que pensar cómo se replantea para iniciar fuertes los cuadrangulares y buscar el título”, dijo el técnico Hernán Darío Herrera tras la derrota 1-0 con Equidad.

El entrenador verde agregó que en la institución ya hicieron borrón y cuenta nueva. “A los cuadrangulares todos entramos desde cero, solo tendrán una leve ventaja del punto invisible Millonarios y Tolima, pero nosotros tenemos todo el equipo preparado para afrontar esta fase y vamos a luchar por el título hasta lo último”.

DIM, por su parte, llega motivado tras repuntar en la Copa Colombia y vencer 1-2 a Tigres, además de cerrar la fase de todos contra todos con un triunfo 1-0 sobre Pasto.

Así mismo, el conjunto rojo viajó a Brasil para enfrentar al Internacional por la Copa Sudamericana este martes desde las 5:15 p.m..

“Nosotros entramos a estas finales para tratar de ganarlas, competir para ganar. No tiene sentido entrar y hacer un papelón o que a las tres fechas uno no tenga posibilidades”, indicó el estratega escarlata, Julio Comesaña.

“Dentro de nuestras posibilidades vamos a salir a luchar, entre los equipos que han clasificado hay varios a los que les hemos ganado, porque no volverlos a vencer, aunque sabemos que va a ser complejo, pero estamos preparados y además seguimos con posibilidades en los otros dos torneos, que he dicho no son prioridad, pero trataremos de hacer los mejor”, agregó el entrenador del Poderoso.

Así que ambos equipos tienen la intención de buscar la estrella y ahora les llegó la hora de la verdad para hacer realidad ese deseo.