Coldeportes apoya Liga Profesional femenina y anuncia la Universitaria

El director de Coldeportes, Ernesto Lucena, quien ha estado muy activo en las reuniones para analizar la problemática del balompié femenino, dijo que “el Gobierno se compromete a realizar un acompañamiento completo a las jugadoras en su sueño de tener una Liga Profesional estable”. En diálogo con EL COLOMBIANO aseguró que están dispuestos a aportar dinero para la tercera edición.

El funcionario agregó que es menester que este torneo se realice, pero aclaró que “la competencia normativa y legal es del resorte de la Federación”. Recordó que su función se limita a la inspección, vigilancia y control, y brindar acompañamiento técnico si lo piden. Confirmó también que este año organizarán la Liga Universitaria de fútbol, en una alianza con la Asociación Colombiana de Universidades.

¿Cómo sería este último certamen?

“La idea es estar sobre la plataforma que hoy tiene Ascundeportes. Hablamos con su representante Francisco Sandoval y la intención es que Coldeportes se acerque por primera vez a los Juegos Universitarios con un modelo que queremos implementar las dos partes. Básicamente sería con un ingreso económico adicional más todo el conocimiento que posee Coldeportes en la organización de torneos. Además, buscar patrocinadores grandes y transmisión por tv. El formato sería parecido al de Ascun, pero por ahora queremos inyectar recursos y que eso permita que otra gente se vincule para hacerlo un tema más corporativo y no únicamente universitario”.

¿Este remplazaría el de las universidades?

“Queremos complementarlo y hacerlo más fuerte, pues no pretendemos romper con el esquema de hoy. Lo que ellos conseguirían es que una institución como Coldeportes, con toda su solidez, se vinculara. Ya tengo el presupuesto que quisiera destinar, pero no lo puedo decir en este momento. El tema de Ascun es la falta de visibilidad e impacto. El torneo lo conozco bien y me parece que le hace fuerza corporativa para tener una liga como la de EE. UU. El certamen está bien armado, pero le hace falta esa visión empresarial. A mitad de año debe comenzar”.

¿Apostarán solo al fútbol?

“Hay que vincular a las federaciones para tener su aval. Con Difútbol ya se habló, pero también estarían baloncesto, voleibol, ciclismo (una Vuelta a Colombia universitaria), pesas, boxeo y atletismo. La idea final es llegar a todas las disciplinas”.

¿Qué opina del tema del fútbol femenino actual?

“Dimayor y Federación deben pensar en un modelo de negocio atractivo para que lleguen patrocinadores y para que a los equipos profesionales no les salga tan costoso hacer la Liga. Me parece que no están siendo creativos y simplemente quieren utilizar el mismo modelo masculino y, evidentemente, eso para nadie es rentable”.

¿Le aportarían a la Liga Profesional femenina?

“Si nos pintan una propuesta interesante, de inmediato hablamos con el presidente Duque y buscamos recursos. El Gobierno tiene disposición”.

¿Alguna idea para mejorar el panorama?

“Hacer un torneo en el primer semestre con equipos profesionales (de la A y la B) y aficionados con un buen premio para los finalistas, una especie de Copa del Rey. Y con los ocho mejores se haría, en el segundo semestre, la Liga Profesional”.