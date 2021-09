Medellín, noveno de la Liga Betplay-2 con 14 puntos, y el líder Nacional que lo dobla en unidades luego de 10 fechas, preparan sus desafíos del próximo fin de semana.

Los rojos jugarán el domingo en el estadio Centenario de Armenia (8:10 p.m.) ante Quindío con el objetivo de sumar la tercera victoria en línea y los verdes, el sábado (6:05 p.m.) en el Atanasio frente Pasto, un triunfo que los aseguraría de manera anticipada en las fases finales del torneo.

Animados por las victorias sobre Jaguares (1-0) y Once Caldas (3-1) y conscientes de que van a enfrentar un rival directo en la clasificación, los jugadores del DIM se notan motivados en el inicio del proceso con Julio Comesaña.

Para Vladimir Hernández y sus compañeros la meta es una sola, ganarle a los orientados por Óscar Héctor Quintabani e ingresar al grupo de los ocho primeros.

“Sabemos la importancia del partido contra Quindío, son tres puntos vitales. Será un juego complicado, hay varios equipos con 14 unidades y por eso tenemos que marcar la diferencia”, comentó el popular Vlacho, autor de uno de los tres goles con los que el Poderoso venció a Once Caldas en la fecha anterior.

El extremo escarlata agregó en rueda de prensa que aunque aún el técnico Comesaña no les ha hablado del adversario de turno, tema que generalmente se trata en los entrenamientos de jueves y viernes, saben que no será fácil, conocen las bondades de los cafeteros.

“Quindío es un elenco rápido, fuerte, que tiene mucha salida por las bandas así que hay que estar atentos para no permitir que nos hagan daño”, puntualizó.

Por su parte, Diber Cambindo, quien militó en el cuadro de Armenia, argumentó que por ser un plantel joven comete muchos errores y eso lo tienen que aprovechar.

“Va a ser un duelo especial, ante el club que me dio la oportunidad de mostrarme, pero me he preparado bien para darlo todo, como siempre lo hago, porque ahora me concentro en las necesidades que tenemos. Queremos buscar esos tres puntos”, comentó el delantero que registra dos tantos con el DIM.

Las únicas ausencias confirmadas del rojo son los centrales Víctor Moreno (tercera semana de recuperación) y Leyton Jiménez, lesionado en el juego de la fecha anterior.

Nacional recibe a Pasto

De otro lado, Nacional continúa con sus entrenamientos en Guarne para recibir al Deportivo Pasto.

El conjunto nariñense viene de perder en casa ante Santa Fe (1-0), mientras que los verdolagas viven un presente alucinante, con una racha positiva que lo tiene como el más rendidor del torneo (nueve victorias y un empate).

Los dirigidos por Alejandro Restrepo podrán aumentar su racha goleadora contra los volcánicos que han encajado 12 anotaciones en 10 juegos (1,2 tantos en contra por partido).

Nacional, junto a Millonarios, son los más efectivos de la Liga Betplay-2 con 19 celebraciones en 10 jornadas, casi dos goles por partido (1,9).

Este miércoles (8:00 p.m.) se realiza el partido Junior-Huila, aplazado de la fecha 8