Doble apuesta al talento criollo

ROJO

Que Rionegro Águilas, Envigado y Leones no le hayan dado el sí a la Liga Femenina. Por ahora no cumplen con la exigencia de la Conmebol.



AMARILLO

Que a estas alturas no se conozca con certeza los horarios y escenarios de la primera fecha de la Liga. Ojalá esta vez los partidos sí se programen en los estadios principales.



VERDE

Que clubes, como Junior, inviertan en el fútbol femenino. Allí repetirá Daniela Montoya, a quien se unirá la internacional Yoreli Rincón. Huila tiene otro gran reto.