En el calendario del club naranja, para finalizar esta fase, además de su visita al club felino, aparece recibir a Millonarios, ir a Bucaramanga, jugar con Once Caldas en casa antes de volverse a enfrentar a Rionegro, y terminar frente al Huila en el Polideportivo Sur

La situación de Rionegro es más preocupante porque el equipo llegaba a este encuentro tras la victoria 1-0 sobre Alianza Petrolera, y también con la opción de pelear un lugar entre los ocho, pero al final no tuvo un buen desempeño y quedó en el puesto 15 con 16 unidades y se preparará para recibir a un duro rival como Deportivo Cali.

De esa manera, el primer tiempo terminó igualado, pero para la segunda parte Envigado puso el pie en el acelerador y Rionegro no lo pudo contener.

El partido no empezó de la mejor manera para el conjunto local, ya que a los 14 minutos Juan Camilo Salazar puso a festejar a las Águilas que se fueron arriba en el marcador. Pero la reacción naranja fue inmediata y a los 16’, Jader Maza igualó las acciones.

Al conjunto naranja se le había embolatado la victoria desde hace seis fechas y acumulaba tres empates e igual número de derrotas. Por ello, tenía la obligación de sacudirse. La estadística lo acompañaba, ya que en los últimos 10 juegos entre ambos se dieron 8 empates, 2 triunfos de Envigado y no victorias del equipo dorado. Sin embargo, esas cifras las tenía que respaldar con buen juego y así lo hizo.

Síntesis del partido



ENVIGADO 4



Técnico: Alberto Suárez.

Jugadores: Santiago Londoño; Yilmar Celedón, Juan Camilo Suárez, Cristian Andrade (Daniel Londoño, 45’), Jonathan Lopera; Juan Manuel Zapata, Diego Moreno (Edison López, 71’), Diego Betancourth (Jhon Durán, 45’); Jáder Maza (Santiago Noreña, 64’), Yaser Asprilla (Carlos Paternina, 77’), José Hernández.

Goles: Jader Maza (16’), Yaser Asprilla (47’), Juan Zapata (86’), Jhon Durán (89’).

Figura: Jhon Durán.

Expulsados: no tuvo.



ÁGUILAS 1



Técnico: Francesco Stifano.

Jugadores: Juan David Valencia; Mateo Puerta, Oswaldo Henríquez, Rubert Quijada, Álvaro Angulo; Pablo Díaz (Tomás Salazar, 85’), Facundo Ospitaleche (Juan Pablo Otálvaro, 57’), Christian Marrugo; Juan Camilo Salazar (Gelmin Rivas, 73’), John Miranda (Jhon Fredy Salazar, 57’) y César Arias.Goles: Juan Camilo Salazar (14’).

Gol: Juan Camilo Salazar (14’).

Figura: no tuvo.

Expulsados: no tuvo.



Estadio: Polideportivo Sur. / Árbitro: John Hinestroza (Chocó). / Asistentes: José Piedrahíta y Juan García (Antoquia). / Asistencia: unos 5.000 espectadores.