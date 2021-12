Manuel González, jugador de Llaneros, rompió el silencio que había en el equipo luego del polémico partido del Torneo Betplay, que derivó en el ascenso del Unión Magdalena a la Primera División.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el deportista dejó claro que no tiene responsabilidad alguna en lo sucedido: “Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto, como lo están todos ustedes hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi consciencia limpia no he recibido un peso y tampoco recibiré ni aceptaré un peso (si es que lo hay) por lo sucedido el sábado; soy futbolista, pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser íntegra y correcta, y yo no vendo mis principios y mis valores”.

El deportista, de 31 años, es el primero de esta plantilla que se pronuncia públicamente, luego del controvertido encuentro, en el que Unión Magdalena logró anotar sobre el final del juego, dos goles, uno de ellos con evidente facilidad, lo que le permitió ganar el partido (1-2) y de paso lograr el ascenso.

“Si por decir esto en mis redes tengo que renunciar e irme de Llaneros, por más amor que le tenga a mi equipo, por más pasión que sienta por esta camiseta, entonces prefiero dar un paso al costado”, agregó.

Aunque subrayó que él no tiene responsabilidad en los hechos, no descartó que alguien la tenga: “No vine a decir qué paso, pero tarde o temprano todo sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera, y decirles que no es así”.