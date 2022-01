Con el mismo temperamento que se le conoció como jugador, Freddy Totono Grisales, quien vistió las camisetas de Atlético Nacional e Independiente Medellín, habló de la agonía de títulos de estos equipos.

Igualmente, cuestionó la actitud del jugador actual, que para él ha incidido en esa mala racha de verdes y rojos. Según él, los dirigentes también salen mal librado.

El exfutbolista defendió el proceso de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia y subrayó en la necesidad de rodear al orientador vallecaucano.

¿A qué le atribuye la sequía de títulos del Medellín y Atlético Nacional?

“Estamos un poco atrasados, preocupados porque los equipos antioqueños no han dado lo mejor a pesar de que tienen excelentes jugadores. Pienso que a algunos les falta sacrificio, comprometerse más; con el respeto de los muchachos, pero hay unos que son conformistas, se consuelan con una Copa que no te brinda nada, te da un repechaje”.

¿Pueden haber otras razones para esa mala racha?

“Sí, la comodidad de los dirigentes, de los presidentes de los equipos que no pueden ver un joven bueno porque arrancan y lo venden, entonces no hay futuro. Mire en estos momentos, Nacional tiene pocos jugadores antioqueños y los que hay los sacan de los procesos, en ese tiempo a nosotros nos aguantaron, por eso era bueno. Hay que trabajar más las reservas”.

¿Qué le falta al futbolista de ahora que tenía el de antes?

“Muchos son muy cómodos, no son ambiciosos, sobre todo eso. Hay que comprometerse más con uno mismo para subir el nivel. En cuanto a mí, la hinchada de Nacional y Medellín no tiene nada que refutar en el tema de la entrega. Yo soy muy agradecido con Nacional. Soy amante de este equipo porque me dio todo, en él estuve nueve años, me dio la oportunidad de ser alguien en la vida y a mí me da rabia porque en ese tiempo nosotros queríamos salir a darlo todo en el campo”.

¿Es diferente la actitud del futbolista en la actualidad?

“Ahora se piensa más en tener un buen carro que en jugar bien. Nosotros nos quedábamos pateando un tiro libre, ahora es para la casa de una, los muchachos jóvenes son muy cómodos, yo pienso que esa mentalidad hay que acabarla. Nosotros entrenábamos a mañana y tarde, competíamos al mismo tiempo en Supercopa, Liga colombiana, Copa Suramericana. Jugábamos domingo, miércoles, viajábamos, veníamos y actuábamos, ahora los jugadores se mantienen cansados”.

¿Está de acuerdo con Bolillo, quien opina que les preocupa más el motilado?

“Sí claro. Pacho (Maturana) decía también que él quería tener 11 feítos, así como Totono, que 11 bonitos como otros, porque se preocupaban era por ver pintado su pelo, por un buen celular y por jugar play”.

¿En algún momento se resquebrajó la relación con los hinchas de Nacional?

“Yo soy agradecido con Nacional, lo que pasa es que en ese tiempo me mandaron para el equipo contrario, así es el fútbol, es un mercado, yo tenía un empresario. Eso le pasó hasta a Figo con el Real Madrid, pero la gente de pronto no entiende eso y uno los comprende. Hay quienes te quieren y quienes no, pero yo a Nacional siempre le hago fuerza, esperemos que se refuerce bien para que hagamos algo en la Copa Libertadores”.

¿Cómo ve el panorama del Medellín?

“Tiene que contratar y hacerlo de buena forma, porque de lo contrario van a volver a quedar eliminados muy rápido de la Liga. Ahí está la clave, en las vinculaciones que haga para el 2022”