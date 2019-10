Futbolistas mantienen el “estado de alerta”

Los capitanes de los 36 clubes del fútbol colombiano (A y B), en su calidad de voceros de sus compañeros, le comunicaron a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) que esperarán hasta el 1° de noviembre para definir si se van o no a paro.

La Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, Cetcoit, decidió convocar nuevamente a una reunión luego de que ayer escucharon a los representantes de la Asociación pero no contaron con la presencia de los representantes de la Federación y la Dimayor.

Juan Carlos Vélez, presidente de la entidad, se excusó con un comunicado por la no asistencia a la citación del viceministro del Trabajo, Carlos Baena. “La Dimayor no ostenta la calidad de empleador de los futbolistas profesionales afiliados a Acolfutpro, por ello carece de competencia para celebrar acuerdos con la asociación”, reza la carta.

De igual manera, en dicho comunicado, expresa que para los próximos 30 y 31 de octubre se realizará la Asamblea de la entidad en la que abordará, entre otros aspectos, la competencia de la entidad para interactuar con la Asociación.

Carlos Baena manifestó que “cuando comienza un cese de actividades uno no sabe cómo puede terminar todo y cómo puede detenerlo. No es lo deseable para el país porque Colombia está interesado en que se pueda promover el Mundial acá y no nos conviene tener este tipo de problemas”.

Y volvió a hacer un llamado para que las partes se presenten a la citación para conversar y lograr el objetivo de alcanzar un acuerdo .