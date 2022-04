Los jugadores de ambos equipos y la terna arbitral abandonaron el campo para refugiarse, mientras las autoridades trataban de controlar la situación en el gramado del Sierra Nevada.

Jugadores como Jermein Peña del equipo local mencionaron que no es la primera vez que se sienten en peligro. “Estamos cansados de esto, siempre es lo mismo. Me preocupa la familia que está en la tribuna. Mi mamá sufre de los nervios y este tipo de cosas la afectan mucho, porque se preocupa por mí. Nosotros somos costeños y no nos podemos estar matando entre nosotros”, afirmó el defensor.

El delantero Ethan González comentó que “uno qué puede hacer ahí, uno los calma y no hacen caso. Ellos son así. No hay palabras para esto. Es increíble. Nos ensucian a nosotros, a la gente que viene a ver el espectáculo”.

El Heraldo también recogió que esta es la segunda vez en este semestre que se registra un hecho parecido. El 15 de febrero, en el encuentro entre Unión y Bucaramanga, hinchas del equipo local se lanzaron a la cancha y agredieron a jugadores del equipo visitante. El encuentro, que Unión perdía 1-0 fue suspendido en el minuto 82.