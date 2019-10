Ocho puntos para entender la huelga

Contexto de la Noticia

Más allá de salarios y plata

En el ambiente general y con base en informaciones en las redes sociales, se ha entendido que el cese de actividades decretado por los futbolistas tiene fines salariales. Revisando los 12 puntos de negociación que propuso Acolfutpro a la Dimayor y la Federación, aunque algunos tocan aspectos económicos, ninguno habla de sueldos. Aquí los recordamos: concertar calendario de competencias, períodos de descanso y recuperación; estatuto del jugador, código disciplinario, minuta única de contrato de trabajo, torneo profesional femenino, pólizas complementarias de salud; horarios, intervalos y tiempo de descanso entre partidos; juego anual de la Selección de mayores en favor de Acolfutpro; participación sobre derechos de televisión; dos reuniones al año del gremio con los futbolistas de las selecciones femenina y masculina; entradas para los partidos de los torneos locales y selecciones; y adopción de protocolos contra la discriminación, el acoso laboral y la violencia de género. “Es un acercamiento que hemos intentado hace años con las personas que rigen nuestro fútbol. Solo intentamos participación en las decisiones que se tomen en favor de nuestra liga que, creo, tiene un potencial muy grande. Queremos organizar mejor el torneo en beneficio de todos”, dijo el volante Diego Arias.

calendario y tiempo de descanso

La primera reacción de aficiones y personas del común frente al requerimiento de los jugadores es que estos son trabajadores que cumplen con menos de 8 horas diarias de labor, lo cual es cierto, en parte. El siguiente ejemplo sirve para ilustrar el argumento de futbolistas y cuerpos técnicos para modificar la dinámica de competencias. Junior, campeón vigente, lleva 58 partidos en nueve meses de competencia, 29 viajes –incluyendo tres internacionales–. El promedio de horas en los desplazamientos, según lo señala el técnico Julio Comesaña, “acumula un desgaste importante en los jugadores”. Porque no se trata solo de los vuelos y los recurrentes retrasos, sino la compleja movilización en el país. Por ejemplo, hace 3 años un paro de transporte forzó a la reprogramación de varios juegos pues los clubes no lograron llegar vía terrestre al aeropuerto. Por cierto, hace apenas tres temporadas los clubes de la B comenzaron a viajar en avión, antes lo hacían en bus, 8 horas en promedio. Un dato más: el club que clasifique a cuadrangulares en los dos semestres acumulará 52 partidos. Adicional, mínimo, debió jugar 2 partidos por Copa Colombia. Quiere decir que al año, solo por torneos locales y sin llegar a finales o avanzar en Copa, jugaría más encuentros que cualquier equipo europeo a nivel doméstico.

¿Podría intervenir la Fifa?

Desde Acolfútpro aseguran que la Fifa no se inmiscuye en asuntos internos y menos cuando se trata de asuntos laborales. Que solo lo hacen cuando encuentra irregularidades en las federaciones y en este caso se trata de una negociación. La mejor muestra de que una huelga no conlleva a una desafiliación es la que realizan en este momento las futbolistas en España, algo que no afectará a la Federación. El periodista y abogado Santiago Cadavid, quien se capacita en Europa en Derecho Deportivo tras su paso por Buenos Días Deportes, dice que independiente del desenlace de este conflicto, se debe aprovechar la coyuntura para que el Gobierno entienda que al ordenamiento jurídico colombiano le falta una norma que regule la relación laboral de los deportistas profesionales, especialmente de los futbolistas, como pasa en España, Brasil, Argentina y otros países. “Colombia esta en mora de eso. Nos estamos dando cuenta de que si bien los deportistas son sujetos de los mismos derechos laborales de todo ciudadano, su actividad cuenta con una particularidad en la que el Código Sustantivo del Trabajo se queda corto. Se requiere una regulación armónica con las normas Fifa y de la Federación nacional, y que por fin haya una sinergia entre normas públicas y privadas. El Gobierno debe emprender una iniciativa legislativa de ese corte”.

¿para dónde irían los recursos?

Los puntos que más ampolla han despertado entre la opinión pública son los que hacen referencia al partido anual de la Selección en beneficio de Acolfutpro y participación en los derechos de televisión, que para el próximo año alcanzará la cifra récord de US$50 millones que recibe y reparte Dimayor entre los 36 clubes afiliados. ¿Para qué la plata?, preguntan aficionados. En Acolfutpro aguardan este ingreso para, entre otros proyectos, acondicionar la sede de 2.045 metros cuadrados en Palmira, que adquirió en 2017 con el fin de darles trabajo, dirigiendo en academias, a los exjugadores que se están formando como entrenadores gracias a un convenio entre la Acolfutpro y la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, que en los últimos 6 años logró graduar más de 100 profesionales. Esperan que el predio tenga todos los elementos de una sede de un club profesional para que los futbolistas sin contrato sigan entrenándose en alto nivel a la espera de volver a la actividad competitiva. Según la agremiación, la cantidad de futbolistas que produce el país supera 3 veces la oferta que puede cubrir el balompié nacional con sus dos divisiones. ctualmente los ingresos de la Asociación tienen origen en los aportes de sus socios, con una cuota de acuerdo con el sueldo que devengan.

ya hablan de guerra sucia

En medio del pleito entre la Asociación, Dimayor y Federación, han surgido declaraciones fuertes como la del exfutbolista Ricardo Ciciliano, quien en el pasado hizo parte de la junta directiva de Acolfutpro y que en su cuenta de Facebook criticó la huelga: “Ese cese de actividades es solo por generar publicidad, es para dar cara en televisión ese representante de la Asociación de Futbolistas argumentando que los jugadores entraron en cese de actividades, cuando son ellos los que manipulan a los jugadores a protestar... Yo pertenecía a esa agremiación y me di cuenta, después de que me retiré, de que los que ganan son ellos”, comentó el exmedicampista al sugerir cambio de estatutos y de junta directiva. Carlos González Puche recordó que muchas veces la entidad apoyó a Ciciliano en sus luchas laborales con Tolima y Millonarios y apuntó que todo esto “es parte de una guerra sucia” que se ha desatado ante el movimiento futbolero. Igualmente, criticó la postura de algunos periodistas del país que tienen nexos con el Canal Win (socio de la Dimayor) por el manejo poco ético de la información. Lo que para él llenó la taza, fue que en el Pulso del Fútbol se exhibieron los contratos de los jugadores, en “un acto irresponsable”.

juveniles, el plan b de clubes

Si no se llega a un acuerdo entre Dimayor y Acolfutpro, y los jugadores cumplen con la determinación de salir a huelga, los clubes jugarían la fecha 20 de la Liga y la tercera jornada de los cuadrangulares en la B con equipos sub-20. Así lo aseguró a diversos medios Tulio Gómez, máximo accionista del América. “Los 36 clubes estamos más unidos que nunca. Si toca, jugamos con los pelaos”, lanzó el directivo. Ante esto, en Acolfutpro muestran respeto a la medida y aseguran que el deseo es evitar al máximo la afectación de la competencia. “Con todo esto buscamos que el fútbol nuestro tenga mejor calidad. Por eso sería triste que la gente, los hinchas que le dan sentido a este deporte, se vieran perjudicados yendo al estadio y privándose de ver las figuras. Tampoco es justo con los juveniles verse en el medio de la problemática y asumir presiones de la competencia que no les corresponde”, calificó Iván Vélez, de la junta directiva de la Asociación. Dos antecedentes de equipos que presentaron nóminas juveniles fueron Quindío, en 2011, como protesta de los profesionales por incumplimiento en los pagos. Nacional también jugó con un elenco amateur ante Santa Fe en semifinales del 2016-2 al tener que viajar al Mundial de Clubes y no lograr que Dimayor aceptara reprogramar el torneo.

Las mujeres confían en diálogo

La arquera Vanesa Córdoba, que ha hecho parte de los procesos de Selección, manifestó su respaldo a la huelga y agregó que aunque uno de los puntos que se pide discutir es la Liga Femenina, las demás peticiones también van en favor de ellas, como la minuta única del contrato de trabajo. “El cese de actividades se da porque no se ha generado el espacio para sentarse a negociar y es hora de que nuestros directivos nos escuchen en pro del buen espectáculo. Si invierten en el ser humano todo va a mejorar”. En relación con el torneo profesional de las mujeres, señaló que aún no se sabe si el año entrante habrá. Añadió que tres meses de competencia no son suficientes y recordó que hoy en día la mayoría de sus colegas ya están desempleadas. “El fútbol es una carta gigante y si unos ganan, todos debemos ganar. Es dejar de lado ese enfrentamiento y pensar en el bien colectivo”, sentenció. Oriánica Velásquez, quien viene de jugar la Copa Libertadores con el DIM, dijo que las futbolistas merecen mejores garantías, entre ellas estabilidad y pólizas de salud complementarias. “Confío en que haya un acercamiento y logremos mayor transparencia y para eso la Asociación da una buena mano”.

temor a legitimar la asociación