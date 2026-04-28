¿Qué pasó con el reversazo del ministro de Defensa sobre las amenazas a Paloma Valencia?

La denuncia de un supuesto plan para asesinar a la candidata presidencial Paloma Valencia terminó convirtiéndose en un nuevo pulso político entre la oposición y el gobierno del presidente Gustavo Petro, luego de que el Ejecutivo pasara de advertirle sobre un posible atentado a desmentir públicamente que existiera una amenaza real.
La controversia comenzó el domingo 27 de abril, cuando Valencia aseguró que había sido alertada directamente por altos funcionarios del Gobierno sobre un supuesto plan criminal para asesinarla.
Según explicó la dirigente del Centro Democrático, la información le fue comunicada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional. De acuerdo con su versión, detrás del supuesto atentado estarían el Frente 42 de las disidencias de las Farc y un hombre conocido con el alias de “Buche de Tula”.