Rabino extranjero salió a cumplir una cita en Bogotá y lo encontraron sin vida dentro de un armario

Salir a cumplir una cita en algún punto de Bogotá, fue la última actividad que realizó el rabino extranjero Nuchem Yisrael Eber, quien fue brutalmente asesinado y abandonado en un armario, en plena calle de la capital.

La investigación preliminar del crimen, que tiene golpeada a la comunidad judía en Colombia, indica que el religioso de 51 años nació en Estados Unidos y vivía en la ciudad de Nueva York.

Al llegar a la adultez, se convirtió a la fe hebrea y, en calidad de rabino, integraba una comunidad mesiánica en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Una de las hipótesis que analizan los agentes es que Eber viajó a Bogotá para instruir a una pequeña congregación de católicos conversos al judaísmo, y para ello arrendó un apartamento en la zona norte, mediante la aplicación Airbnb.

A las 9:00 p.m. del pasado martes 21 de abril salió del alojamiento para asistir a una reunión, pero nunca regresó. Desde entonces fue reportado como desaparecido.

Las aciagas noticias llegaron en la noche del domingo 26 de abril, en la localidad de Bosa. Los transeúntes observaron un armario azul abandonado en una acera y, al acercarse, encontraron adentro los restos desmembrados de una persona.

El lunes siguiente las autoridades confirmaron que se trataba de Eber, lo que desató el horror en su gremio de creyentes.