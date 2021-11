Si algo saben los brasileños es atacar y así lo demuestran las estadísticas de la actual Eliminatoria: 26 goles a favor en 11 partidos, un promedio de 2,3 anotaciones por encuentro.

Ante ese poder ofensivo, las ausencias de Yerry Mina y Carlos Cuesta, pareja que venía siendo la titular en la zaga tricolor, y la lesión de Óscar Murillo, son preocupantes. Por eso, una de las tareas fundamentales que tendrá el técnico Reinaldo Rueda es descifrar cuáles de los convocados pueden asumir ese rol.

EL COLOMBIANO consultó a exdefensores y técnicos para que dieran su opinión y, también, luces al seleccionador nacional en este tema.

Uno de los que tiene posibilidades de actuar es el chocoano Yéimar Gómez, desconocido para gran parte de la afición, pero con buen presente en la MLS de EE. UU.

Lo conoce muy bien el entrenador antioqueño Óscar Pareja, quien dirige al Orlando City, y destaca su labor: “Yéimar ha estado con el Seattle Sounders dos años. Es titular, ha jugado casi todos los partidos y se destaca en una zona de tres o de cinco. A él generalmente lo ponen en la mitad de esa defensa, a veces en uno de los costados. Tiene 29 años y ha ganado solidez. Acá en la MLS se ha convertido en un futbolista fuerte en la marca, rápido y que compite en velocidad y sabe con el balón”.

Sin embargo otros, como el exmundialista Luis Carlos Perea, creen que poner a debutar jugadores con la Selección es un riesgo. “Ponerse la camiseta de Colombia no es fácil y menos frente a Brasil. Para mí debe estar Dávinson con Muñoz (Daniel) y Tesillo (Willian) que también han jugado como centrales y tienen más experiencia”.

Así mismo, como central está la opción de Jhon Lucumí, valorada por el exzaguero Alexis Mendoza.

“Tiene buen presente y si no está Carlos Cuesta podría asumir una función que no será nada fácil para el que juegue, porque los delanteros brasileños son difíciles de marcar para cualquiera. Hay que recordar que la labor defensiva recae sobre todo el equipo y no exclusivamente en la defensa”, apuntó.

Habrá que ver finalmente por quiénes se decidirá este jueves (7:30 p.m.) el técnico Reinaldo Rueda, un hombre serio, estudioso y calculador a la hora de elegir