“Se llega al campo profesional por el suficiente y requerido desarrollo técnico-deportivo y la capacidad económica. Con respeto, pienso y creo que en Colombia aún nos falta mucho de estos dos requisitos ineludibles para pensar en una liga profesional respetable”, dijo Álvaro González en entrevista a La Patria.

Y tiene razón, pero esas condiciones no se han dado por falta de interés o compromiso de las jugadores, sino por falta de dirigentes que no solo piensen en negocios, sino cumplir realmente con el trabajo de equidad y responsabilidad social, realizando una liga y no un torneo de dos meses, como ha pasado, o con una programación “elaborada” a las carreras y para cumplir con los requisitos internacionales que tienen entes como la Conmebol. Falta seriedad.