Liga-2: cifras pendientes para clasificar entre los 8

A dos fechas para concluir la fase todos contra todos, ocho elencos mantienen la ilusión de lograr uno de los cinco cupos que restan para acceder a los cuadrangulares de la Liga Águila-2.

Tres de los 20 elencos ya respiran tranquilos tras asegurar la clasificación: Nacional, líder con 33 puntos; América, 2° (32); Junior, 3° (31).

La rivalidad está tan equilibrada que ni con 30 unidades, como muchos pensaban, se está fijo, matemáticamente, en la siguiente fase.

Con esa cifra están Cali y Alianza Petrolera, pero si no suman en las dos jornadas podrían terminar al margen. Entre tanto, Santa Fe, Tolima y Cúcuta, que cierran el grupo de los primeros ocho con 28 puntos, tienen al acecho a Medellín, Millonarios, ambos con 27, y Once Caldas, 25, estos últimos, a diferencia del resto, con opción de luchar por uno de los tiquetes.

Eso no quiere decir que entre los restantes conjuntos estos ya no tengan obligación de ganar. Al contrario, deben persistir en su misión de sumar porque de no hacerlo podrían perder la categoría. De esos nueve, cinco están en la cuerda floja: Huila (en descenso directo con 131 puntos), Unión (132), Jaguares (133), Rionegro (134) y Envigado (135).