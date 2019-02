Los escuderos de Carlos Queiroz, mezcla de confianza y experiencia

Cuando alguien llega a un lugar, lo más normal es que se rodee de las personas de confianza y, en este caso, eso fue lo que hizo el nuevo seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, quien ayer dio a conocer, por medio de la Federación, la totalidad de su cuerpo técnico.

De entrada marcó una diferencia frente al proceso anterior, ya que José Pekerman trajo inicialmente a 11 personas que lo acompañaban en su cuerpo técnico, mientras que el luso se limitó a 4 que lo acompañarán permanentemente, y dos más que estarán cuando la Selección se reúna para los partidos.

Además, el argentino tenía a su agente Pascual Lezcano ligado a la Federación, mientras que, con el portugués no aparece esa figura. También, se eliminaron varios cargos como el del entrenador de defensas, el de volantes y el de delanteros, el sicólogo y el secretario técnico.

Del anterior proceso, permanecen Eduardo Niño (preparador de arqueros), Gustavo Pineda (médico), Carlos Entrena (fisioterapeuta), José Rendón (kinesiólogo), William Torres (utilero), Héctor Fabio Abadía (utilero) y el Chef Carlos García.

Entre los asistentes técnicos, el portugués tendrá al seleccionador de la Sub-20, Arturo Reyes que, por ahora, prefirió no referirse al tema: “Prefiero no hablar en estos momentos. A todos los que me preguntan les digo lo mismo”, manifestó. Sin embargo, en un video que envió la Federación, Queiroz habló de lo que busca con sus colaboradores.

“Estamos expresando inquietudes e intentando construir una proximidad para buscar soluciones y que todos podamos hacer un trabajo tranquilo y con mucho éxito. Hemos expresado los mismos intereses y la idea es hacer un trabajo integral, colectivo y efectivo”.

El exseleccionador nacional, Francisco Maturana, resaltó la importancia que tiene que Queiroz pueda elegir libremente a su gente. “Es él el que tiene una idea de lo que quiere, que sabe para dónde va, cómo y con quién”.