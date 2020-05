Así fue el recorrido por las entrañas de Nacional y Medellín

El timonel encargado de dirigir esa nómina estelar fue Reinaldo Rueda , campeón de la Copa Libertadores 2016 con el club. Sin embargo, el entrenador vallecaucano, que se enteró de tal distinción, fue muy claro: “me siento inhabilitado para ocupar ese lugar, creo que de cada década se puede sacar un equipo histórico porque no se puede hablar de historia si no la conocemos y podemos pecar de irrespetuosos e injustos con grandes personas que pasaron por Nacional a través de los años”, fueron sus palabras.

Pero respetando los gustos de las personas, Pacho dice estar convencido de que entre los históricos no podían faltar hombres como el “Choto” Gaviria. “Además, para los jóvenes, el fútbol bien jugado empezó con Alexis García , no entiendo un equipo de estas características sin él”.

“Los jugadores todavía no están en la época del futbolista universal que pueden actuar en todos los puestos. En esta escuadra veo que Zúñiga va a estar por un lado que no maneja, Andrés (Escobar) y Henríquez harían un corto circuito, entonces es un equipo vulnerable atrás”.

Escobar también habla de defensores que para él tenían que estar: “Hugo Gallego o Nolberto Molina eran de gran clase, lo que pasa es que los de épocas recientes tuvieron mayor exposición”.

En ese sentido, cree que también pesan mucho los títulos, y en los últimos 18 años, Medellín salió campeón en cuatro oportunidades de la primera división: Finalización 2002, Apertura 2004, Finalización 2009 y Liga Águila 1-2016, además una vez de la Copa Colombia 2019.

Con él coincide el exvolante Óscar Pareja, hoy técnico. Pareja está entre los elegidos por los sondeos de este diario, pero dice que hay que separar a los más ganadores de los mejores. “Hay equipos que pierden títulos pese a ser los mejores, como por ejemplo Holanda en el Mundial de 1974, eso no les resta mérito. Lo mismo pasa con los jugadores. Me siento honrado y estoy contento de que me tengan en cuenta, pero en el Medellín hubo jugadores que no ganaron nada y eran cracks”.

Carlos Castro, también elegido para ser la pareja de ataque de Germán Cano, cree que este tipo de ejercicios siempre estarán sesgados. “Estoy feliz por el cariño de la gente y que me hayan otorgado un lugar, pero mal haría en decir que somos los mejores”, manifestó.

El historiador Juan Manuel Uribe, quien apoyó a los periodistas en este proyecto, concluyó lo siguiente: “Uno por puesto y son por lo menos cinco para escoger. Y la mayor parte de los votantes no vio los de atrás. Este es un ejercicio que gusta mucho a la gente y es agradable, pero nada determinante”