Paro de futbolistas, más allá de lo salarial

Varios presidentes de clubes profesionales no están de acuerdo con el posible paro, al que solo le falta la hora cero para ejecutarse. “Creo que hay asociados que tienen los mejores salarios en el país, médico exclusivo, muchos beneficios diferentes al empleado normal. Hay que mirar eso, tienen premios. Las consecuencias, después de un cese de actividades, las decide un juez si llegasen a realizarlo, que no creo. Si lo hacen, nosotros estudiaremos lo pertinente para tomar determinaciones”, dijo a los periodistas Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe.

Uno de los sectores que estaría golpeado por la no realización de partidos sería el comercial, sobre todo aquellas personas que realizan ventas en los alrededores de los estadios. Elver Restrepo, quien labora en el Atanasio Girardot, ni se imagina lo que se les viene en caso de que el fútbol pare. “Tenemos contratos de arrendamiento con el Inder y debemos estar al día en los pagos. Nuestra única generación de ingresos es lo que hacemos cuando hay programación. Para nosotros sería fatal un paro, pues tendríamos una pérdida grande porque vivimos solo de esto”. Según él, las peticiones de los jugadores son injustas. “Ellos ganan altos sueldos, en cambio nosotros saldríamos perjudicados. Es bueno que vieran lo que ganamos. Además, tenemos que pagar salud y muchos no cotizan a pensiones porque no tienen dinero. Que no haya fútbol significa que demasiada gente sufra: los venteros en la tribuna, los que distribuyen los alimentos, los que hay alrededor del estadio y los negocios del sector”.