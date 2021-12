El técnico risaraldense Juan Carlos Osorio se refirió más a temas extrafutbolísticos que a la derrota 0-1 del América con el Tolima, que lo privó de la opción de disputar la final.

Primero criticó a la hinchada del América que asistió al Pascual Guerrero.

“Nuestra hinchada se preocupa más por herir, criticar, insultar a nuestros jugadores, que por apoyarlos. A los jugadores y al equipo hay que apoyarlos y brindarles todo durante 90 minutos y cuando termine, ahí sí, todas las críticas, quejas y demás”, indicó.

Después, hizo una propuesta para la asistencia a los estadios.

“A nuestros partidos de fútbol deben ir primordialmente nuestra niñez y familias. Este es nuestro deporte nacional y no podemos permitir que por unos cuantos inadaptados, violentos, vándalos, no podamos disfrutar de nuestro fútbol. Entonces, para los que imponen la ley y la justicia, es una invitación a pensar que partidos como los de hoy se puedan jugar a las 10 u 11 de la mañana”.

Respecto a los temas futbolísticos, invitó a los equipos del fútbol colombiano a revisar sus formas de juego.

“Jugamos contra un rival que siempre se ha caracterizado por jugar de la misma manera, y lo aplaudo y lo respeto, porque le ha dado buenos resultados a nivel local. A nivel internacional, cuando nos toca proponer, no tenemos los argumentos futbolísticos para penetrar a un rival replegado intensa y masivamente. Entonces, que nosotros hoy hayamos encontrado las formas de replegar aún más al rival y generarles las opciones de juego que les generamos, me hace considerar a mí que mínimo en Colombia deberíamos considerar otras maneras de jugar. No que sean las mías, sino las necesarias para enfrentar otras ideas de juego. Este es el momento de arrancar a mejorarlo y valorar a los que juegan a otra idea de juego, porque no podemos seguir jugando a transiciones de defensa a ataque”.