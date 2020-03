¿Qué implicaría jugar sin gente?

Por su parte, el gerente del DIM, Juan Bernardo Valencia , indicó que son varios los puntos que se afectan si se toma la medida de jugar sin afición. “Los ingresos, los patrocinadores, el entorno, y en lo deportivo, el jugador se siente diferente cuando no está respaldado por su hinchada. Un estadio vacío es sinónimo de tristeza”.

“El hecho de jugar o no con público no hace la diferencia, porque está primero la salud de los jugadores y se pone en riesgo con los desplazamientos, los viajes, aeropuertos, hoteles en donde se comparte con gente de distintas nacionalidades. Hay que proteger a todas las personas que trabajan alrededor del fútbol”.

Guillermo Giraldo, representante de la Unión General de Trabajadores Informales de Medellín, indicó que si se toma esa medida se generaría otro problema de salud y es la de la inanición (enfermedad por falta de alimento).

“Al no haber gente no hay clientes, lo que nos afecta económicamente y nos pone a aguantar hambre, entonces puede que no nos afecte el coronavirus, pero sí la falta de alimento”.

El comerciante cuenta que en cada partido, en promedio, se pueden ganar de a 100 mil pesos por ventero. “En la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, tenemos 177 módulos de venteros, que no tendráin ingresos de jugarse a puerta cerrada y eso no solo por los partidos sino por los demás eventos que vienen siendo cancelados”.

Agrega que ojalá los tengan en cuenta con las medidas que se toman. “A nosotros poco nos visibilizan y esa es una gran problemática”.