La lista y mi cabeza quedan abiertas: Queiroz

El 30 de mayo el seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, dará a conocer la lista de 23 jugadores que representarán al país en la Copa América de Brasil (14 de junio al 7 de julio) en la que tendrá como rivales a Argentina, Catar y Paraguay. Así lo confirmó ayer en rueda de prensa en Bogotá.

El estratega espera que el 1° de junio los elegidos inicien, con un test médico, la concentración antes de los amistosos con Panamá (3 de junio) y Perú (9). Enfatizó, sin embargo, que con la lista de 40 futbolistas revelada en la víspera, y que no es cerrada, hará labores previas con los que estén disponibles, con la advertencia de que esto no representa ningún compromiso ni garantía para quedar en el grupo definitivo.

La Conmebol estableció como fecha límite el 3 de junio para que los deportistas se integren a sus selecciones.

Al ser indagado por la preselección que entregó el miércoles, dijo que si se permitieran más nombres lo hubiera hecho y aclaró que una convocatoria nunca es una lista excluyente: “Colombia tiene muchos futbolistas buenos y con méritos para estar entre los llamados. Sería tonto cerrar la lista, mi cabeza queda abierta también”. Pero aceptó que en este grupo, prácticamente, están los 23 para la Copa.

Explicó que la tarea de confeccionar la orquesta para hacer lo mejor dentro del campo es exigente y que a la hora de elegir hay varios criterios que van más allá de las estadísticas. “Tuve en cuenta mi intuición y el performance, la experiencia, la contribución en partidos anteriores y el estado de rendimiento de cada deportista”.

Aseveró que la combinación de juventud y experiencia que refleja la convocatoria obedece a que no solo está pensando en el presente, sino en el futuro.

Si bien reconoció que aún le falta mucho por descubrir del fútbol colombiano, no eludió la responsabilidad de buscar el título en Brasil. Está convencido que con criterio, rigor y honestidad podrá ganar respeto y credibilidad en sus decisiones. “No me interesa de dónde viene el jugador, me interesa si le puede contribuir al equipo”, apuntó Queiroz.

En relación con el balompié colombiano, cree que hay que hacer más trabajos tácticos, físicos y de conocimiento del juego para alcanzar la intensidad que les permita a los jugadores convertirse en los mejores de Suramérica.