“Al final eso no es más que una numeración, ganar partidos te dará una mejor ubicación. Yo creo que en la Selección Colombia debe haber más jugadores que actúen en la Liga, hay muchos y muy capacitados para hacerlo, eso motivaría al futbolista y subiría el nivel del campeonato y de la Selección”, indicó el estratega español.

Por su parte, el entrenador José Arastey, quien hace algunas temporadas dirigió al Envigado FC, sugiere que no hay que darle demasiada trascendencia a la clasificación Fifa.

Al igual que Lozano, el entrenador de Leones FC, Álvaro Hernández, también compartió su posición: “Las categorías juveniles se han manejado desde un punto de vista muy selectivo, solo con jugadores de algunos empresarios, con algunas personas que los mueven, por lo que no son verdaderas selecciones. Ellas son la base para el equipo de mayores y vemos que ahora el recambio ha sido difícil. Hay que tener mejores torneos juveniles, ahí hay una falencia, no es algo del momento, es algo que viene de más atrás y eso se refleja en el ranquin mundial”, indicó el orientador.

Para el integrante del equipo cafetero en los 90’s, “Colombia tiene jugadores a los que les va muy bien en sus clubes, pero a nivel de la Selección tienen una faltante. Yo siempre he dicho que este es un trabajo de todos nosotros, del periodismo, de arropar a la Selección, porque debemos apoyarla para que esté en los primeros lugares”.

“La ubicación actual en ese escalafón se debe a que las cosas no se están haciendo bien y cuando eso sucede se sufren las consecuencias. Colombia ha sido una selección que tradicionalmente se mantiene en posiciones importantes, por buen fútbol, por funcionamiento. Tenemos buenas individualidades, pero estas se deben conjugar con el colectivo”, manifestó el exjugador Harold Lozano.

La ausencia en los puestos de honor de la Selección de mayores en el ranquin Fifa es uno de los hechos que refleja que nuestro país no pasa por su mejor momento.

Ni suenan ni truenan

Otro tema que inquieta es que los jugadores nacionales dejaron de aparecer entre los nominados al Balón de Oro, situación que fue analizada por especialistas.

“Si no son candidatos a este galardón es justamente también por el descenso de la Selección. Seguramente algo está fallando, quizá sea la base. Se necesita trabajar bien desde ahí para que los deportistas vayan creciendo, primero en lo mental, que me parece lo más importante. Sabemos que Colombia tiene buenos jugadores, pero carecemos que fortaleza mental, hay que trabajarla y eso hará que cuando el jugador llegue a grandes instancias logré mantenerse y no conformarse”, subrayó Lozano.

Álvaro Hernández, quien conoce bien el fútbol juvenil, sugiere que el futbolista colombiano está madurando biche y esa una de las razones que le impiden tener mayor protagonismo en Europa.

“Los que están saliendo a jugar al exterior lo hacen muy jóvenes, todavía en proceso de formación, incluso cortado. Ni siquiera han jugado un partido en Colombia y ya lo van a hacer afuera. Me parece que es más la cantidad que la calidad de los que se han ido. Ellos terminan cumpliendo su proceso de formación en equipos de media tabla hacia abajo”, indicó Hernández.

Arastey dijo que son muchos los nombres de calidad que se quedan por fuera del listado de candidatos: “En los últimos años los mismos jugadores se han llevado el protagonismo, igual se habla de otros que no han podido estar ahí; también juega los equipos en los que están, el marketing y otras cosas”.

La ceremonia de este año se realizará el 29 de noviembre, y Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista de 30 nominados . En el futuro los nuestros tienen la tarea de retomar los puestos de vanguardia, como en su momento lo hizo Falcao, que ocupó el quinto lugar en 2012