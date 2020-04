Santiago Tréllez se suma a la solidaridad con subasta

Santiago, el hijo de Jhon Jairo “La Turbina” Tréllez, y exjugador de Independiente Medellín y Atlético Nacional, anunció que subastará camisetas de grandes ídolos del fútbol nacional e internacional con quienes ha tenido la fortuna de compartir para sumarse a la campaña de ayuda a diversas familias necesitadas.

“Pensando en todo lo que está pasando con esta pandemia y que hay mucha gente que no puede salir de sus casas a trabajar o a mercar, se me ocurrió la idea de organizar una subasta con prendas de amigos y compañeros que he tenido en mi carrera. Tengo cerca de 50 camisetas”, manifestó el futbolista.

El evento se realizará este domingo 19 de abril de manera virtual, a las 1:00 p.m. en un envivo desde su cuenta de Instagram: @santitrellez7

Entre la indumentaria que presentará mencionó las de James Rodríguez, Radamel Falcao García, David Ospina, Dani Alves, Alexander Pato, Alex Mejía y Edwin Cardona, entre otras.

“Espero que se unan y me ayuden, porque con el dinero recaudado podremos ayudar a muchas familias que están necesitando la solidaridad de todos nosotros. De esa manera les podemos comprar mercados y cosas para que sea más llevadero este momento difícil que estamos pasando todos”, agregó.