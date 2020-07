Atlético Madrid apostaría por dos refuerzos colombianos

Mucho se habla del futuro del delantero colombiano Rafael Santos Borré, quien en el actual mercado de fichajes podría marcharse del River Plate argentino con rumbo al fútbol europeo, por el que ya tuvo un paso poco fructífero.

Uno de los clubes del Viejo Continente que le está siguiendo los pasos es Atlético Madrid, dueño del 50% de su pase (el otro 50% es propiedad de River) y que estaría interesado en contar con él la próxima temporada.

Nelson Rivas, asistente técnico de Diego Simeone en el Atlético se refirió hace poco sobre el barranquillero, que hizo parte del conjunto colchonero en 2016.

“Hemos seguido su campaña, como hacemos con todos los jugadores. Sabemos de su buen presente. Es parte del patrimonio del club”, dijo el colaborador de Simeone en diálogo con TyC Sports.

Rivas agregó que el cuerpo técnico “considera lo bien que lo ha hecho, es un jugador muy interesante”, pero sostuvo que “lo que va a decidir hacer el club en el futuro y cuáles son las intenciones de River, lo desconozco”.

Además del Atlético, que tendría la primera opción de hacerse con los derechos de Borré si paga una cláusula de 7 millones de euros (8 millones de dólares) al equipo argentino, otros clubes como Porto, Crystal Palace y Lazio estarían interesados en el delantero de 24 años.

Arias habla de James

Además de Borré, otro colombiano que sigue sonando en el conjunto colchonero es el volante James Rodríguez que quiere marcharse del Real Madrid por la poca continuidad que ha tenido.

Fue precisamente su compatriota Santiago Arias, lateral del Atlético quien se refirió a la posibilidad de compartir camerino con el cucuteño.

“Se habla mucho. Es uno de los jugadores representativos de la Selección. De los que han conseguido muchas cosas. Hay admiración como colombiano. Lo hace bien, tiene condiciones. No hablamos del Atlético. Si viene aquí será bienvenido seguro. Esperar a ver qué pasa”, manifestó el lateral antioqueño en diálogo con la prensa española.

Hace un par de semanas, James reveló que el año pasado tuvo una “muy buena oferta de un club que no quiero mencionar. Quería ir porque sabía que aquí (Real Madrid) no iba a jugar. Pero no me dejaron ir por distintos temas”, esta declaración, al parecer, hacía referencia al ofrecimiento que tuvo de los colchoneros y que el Madrid rechazó.

Ahora, cuando más ha mostrado su inconformismo parece que la opción de llegar al Atlético vuelve a activarse.

Para el técnico Jaime de la Pava, que James cambie de club sería positivo pues asegura que lo que necesita el colombiano en este momento es “confianza y minutos”.

“Simeone varias veces ha mostrado que le gusta el juego de él, pero en estos momentos es difícil decir que lo van a comprar porque la situación económica de los clubes es compleja en este momento por la pandemia y además, en este caso puntual, porque James jugó poco esta temporada y así es complicado evaluar sus condiciones”, dijo el entrenador colombiano.

Real Madrid estaría pidiendo 22 millones de euros (25 millones de dólares) por dejar ir al “10” de la Selección.