David Ospina vuelve a cruzarse con el Arsenal, en cuartos de Europa League

El sorteo de cuartos de final de la Europa League puso a los dos máximos favoritos al título frente a frente antes de tiempo. Arsenal y Nápoli se medirán en la próxima ronda del certamen en la que será, seguramente, la mejor llave de la serie.

Esto significa en retorno de David Ospina al Emirates Stadium, estadio del Arsenal, en el cual estuvo el arquero colombiano durante cuatro temporadas antes de llegar a mediados de 2018 al equipo del sur de Italia.

Ospina ha sido titular en cinco partidos internacionales del elenco napolitano esta temporada; tres por Europa League y los restantes en Champions. Ahora deberá enfrentar el escollo más grande para llegar hasta la final, el objetivo de su equipo luego de quedar eliminado en fase de grupos de Champions League y acabar así con 30 años de sequía sin llegar a una final continental, tal como lo hizo en 1989 cuando ganó la antigua Copa Uefa de la mano de Diego Armando Maradona.

Las otras llaves son:

Villareal vs. Valencia

Benfica vs. Frankfurt

Praga vs. Chelsea