¿Dará Florentino el aval para el fichaje de James al Atlético de Madrid?

Una eventual llegada de James Rodríguez al Atlético de Madrid depende en gran parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, así lo consideró el consejero delegado del equipo rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín.

“No sé, yo creo que depende mucho (su eventual llegada) de los dirigentes, del presidente del Real Madrid”, afirmó Gil Marín en declaraciones a la cadena ESPN.

En una entrevista previa al encuentro amistoso que jugarán este viernes Real Madrid y Atlético en Nueva Jersey, Gil Marín insistió en no saber si James podrá vestir la camiseta rojiblanca, pese al interés por parte de los colchoneros.

“No puedo decirte (si vendrá). Sé que a muchos atléticos les gustaría. Incluso, hablando con algún jugador cree que ese plus de calidad que James podría aportar sería bueno para nosotros”, dijo Gil Marín.

“Me consta que al técnico nuestro (Diego Simeone) le gusta, me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible”, añadió.

“La verdad, sería muy bonito”, insistió el número dos del Atlético.

El Atlético, en plena reconstrucción tras la salida de muchas de sus figuras al término de la pasada temporada, ha sido presentado como el candidato más firme para hacerse con los servicios de un jugador, que no parece contar en los planes de Zinedine Zidane.

Según la prensa española, el Nápoles, que dirige el técnico Carlo Ancelotti también quiere a James.