“Quiero agradecer también a mi esposa que está a mi lado desde que empecé la vida de futbolista. Cuando salí de Brasil tenía en mente jugar en un club grande de Europa y competir en la Champions. Estar en Madrid ha sido una aventura. Hoy salgo siendo el jugador que ha ganado más títulos en la historia del mejor equipo del mundo”, apuntó.

Marcelo consiguió levantar 25 trofeos. De ellos 5 fueron Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Súper Copas de Europa, 2 Copas del Rey, 6 Ligas y 5 Súper Copas de España. Con este palmarés superó al ya fallecido Paco Gento, que había ganado 24 títulos con el equipo de Chamartín.

“Hoy es un día de alegría y quería agradecer porque estoy muy feliz. Salgo de aquí con la cabeza en alto. Las personas que están conmigo son muy felices. He tenido mucha suerte de tener gente que me ha podido ayudar a hacer lo que he logrado hasta ahora. He hecho lo que tenía que hacer. No es un adiós, porque si algún día espero volver al equipo”, apuntó.

En el acto de despedida de Marcelo, también habló Florentino Pérez, el presidente del club que lo trajo al Real Madrid. Este agradeció al brasileño en nombre de todos los hinchas del equipo merengue.

“Los madridistas te estamos agradecidos por dejarte el alma en cada partido. Por ese talento y por esa calidad brasileña que te han convertido en un jugador irrepetible. Además por tu forma de ser. Tu fantasía y felicidad fueron fundamentales para que el equipo consiguiera todos esos éxitos”, comentó Pérez.

El presidente le entregó al brasileño un anillo como reconocimiento por la labor que cumplió en el equipo. Marcelo que siempre fue muy carismático y un líder dentro y fuera de la cancha. El futuro del jugador aún es incierto, aunque medios como BolaVIP aseguran que volvería , a sus 34 años, al Fluminense de Brasil para cerrar su carrera.

“El Real Madrid es y será siempre tu casa. El lugar donde viviste momentos mágicos e inolvidables. El lugar donde creciste como jugador y como persona, y donde hiciste realidad tus grandes sueños, como hace tan solo unos días levantando en París como capitán del equipo nuestra decimocuarta copa de Europa”, concluyó Florentino Pérez.