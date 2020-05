Edwin Congo, exfutbolista colombiano del Real Madrid, dijo, que es inocente y que no tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Esas declaraciones las entregó tras ser puesto en libertad horas después de ser detenido en el marco de una operación antidroga.

“Estoy muy tranquilo porque no he hecho nada, yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa, estoy muy bien de salud, me comporto muy bien con la gente y con todo el que puedo y hoy ha sido un día más de enseñanza y aprendizaje”,...