El ‘Cucho’ regresa frente al Barcelona

El delantero colombiano Juan Camilo “El Cucho” Hernández regresó a las convocatorias del Mallorca después de una larga ausencia por lesión y lo hizo para el duelo que sostendrán ante el Barcelona, hoy desde las 3:00 p.m. en la Liga española.

El Barcelona le trae buenos recuerdos al delantero colombiano que ya le marcó un tanto y fue el 2 de septiembre del 2018 actuando para el Huesca.

Hasta acá, Hernández no ha tenido la posibilidad de debutar con el Mallorca y su último partido lo jugó con la Selección Colombia sub-20 en el Mundial de Polonia, el 7 de junio ante Ucrania, cuando la Tricolor fue eliminada.

El entrenador del Mallorca, Vicente Moreno, indicó en rueda de prensa que hay que tener paciencia con el jugador: “Ha estado mucho tiempo sin jugar, pero viene trabajando bien en los entrenamientos”.

“El Cucho” ha tenido suerte frente a los equipos grandes, con el Huesca también le anotó ya al Real Madrid, y hasta acá acumula 20 anotaciones en ese país: 16 en la segunda división cuando fue figura del ascenso de su equipo y 4 en la primera. Sus actuaciones le valieron llegar a su club actual.

Además del regreso de Hernández este fin de semana habrá una buena cantidad de jugadores colombianos en acción. Acá la programación de algunos partidos destacados de los nacionales hoy:

Real Madrid frente al Español (con presencia del criollo Bernardo Espinosa), 7:00 a.m.; Everton (Yerry Mina) frente al Chelsea, 7:30 a.m.; Atalanta (Luis Muriel) vs. Hellas, 9:00 a.m.; Bournemouth (Jefferson Lerma) frente al Liverpool, 9:45 a.m.; Granada (Adrián Ramos) contra Alavés, 10:00 a.m.; Tottenham (Dávinson Sánchez) vs. Burnley .