En casa, España deja trono a los ingleses

No llegó a la vuelta de aquél duelo. Ni tampoco a las semifinales contra el Ajax. Ni al tramo final de la Premier, en la que el Tottenham tenía que asegurar un lugar en la próxima Champions. Ahora está de vuelta Kane, en el partido más importante del curso.

El delantero Harry Kane ya forma parte de nuevo de la plantilla del Tottenham Hotspur como uno más, dispuesto a acometer la conquista de la Liga de Campeones. Hace días que el capitán de los Spurs comparte las sesiones preparatorias con el resto del plantel. También lo hizo en el entrenamiento oficial previo a la final de la Liga de Campeones. El internacional inglés completó el entrenamiento, al mismo ritmo que sus compañeros, sin sobresaltos. Todo gira en torno a Harry Kane. El internacional inglés se perdió las dos últimas eliminatorias casi al completo. Lesionado en la ida de los cuartos de final contra el conjunto de Pep Guardiola, no afronta un partido desde el pasado 9 de abril, cuando cayó dolorido en el tobillo.

El delantero brasileño Roberto Firmino, que se perdió los últimos partidos de su equipo por una lesión en el aductor, “está listo” para la final de la Liga de Campeones contra el Tottenham en Madrid, dijo su técnico, Jürgen Klopp. “Sí, está listo. Otra cosa es que vaya a empezar el partido”, dijo Klopp este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado en el estadio Metropolitano de Madrid. “Está en forma, se ha entrenado. Está aquí y si no ha pasado nada desde el momento que bajó del avión, que no lo he visto desde entonces, entonces está bien”, añadió Klopp, antes de que su delantero participara con normalidad en el entrenamiento oficial abierto a los medios en el Metropolitano. El técnico del Liverpool ya se había mostrado tranquilizador sobre su jugador brasileño en el día abierto a los medios del pasado martes en el centro de entrenamiento del club inglés. El Liverpool, actual subcampeón de la competición tras perder el pasado año la final contra el Real Madrid, apunta a la sexta ‘Champions’ de su historia.