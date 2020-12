"Estoy bien, en pocos días juego": James sobre su regreso

El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, había sido, hasta ahora, el único en hablar sobre la molestia muscular de James Rodríguez.

En las conferencias de prensa previas a los últimos cinco juegos siempre fue interrogado por el estado de salud del colombiano, a lo que siempre respondía que no iba a estar disponible porque se estaba recuperando de un problema en la pantorrilla.

"No estamos preocupados por él, solo tristes porque James es un jugador importante para nosotros. Si no está listo no vamos...