James no tiene espacio en el Bayern, ni en Real Madrid: prensa española

“Nadie duda de que el colombiano es una de las figuras del panorama internacional, un jugador cotizado ya no solo por su talento sino por su potencial mediático que lo sitúan entre unos de los futbolistas con mayor alcance comercial. Pero es su falta de regularidad la que no ha convencido tanto al Madrid como al Bayern” , señala el medio.

Pero en España, James tampoco tendría espacio. El diario Marca asegura que tras abandonar el Bayern, el colombiano debe presentarse en el equipo merengue, dueño de sus derechos deportivos; sin embargo, no tendría cabida y no estaría en los planes del técnico Zinedine Zinade , quien ya lo entrenó en la Casa Blanca.

Sigue siendo una incógnita el futuro deportivo del colombiano James Rodríguez. Este viernes, medios españoles han reseñado que el volante no seguirá en el Bayern de Múnich la próxima temporada, ya que la institución alemana no haría uso de la opción de compra por 42 millones de euros sobre el jugador, por lo que el debería regresar al Real Madrid.

Así las cosas, el club español recibiría ofertas para que otro equipo se haga con los servicios del volante. Conjuntos de Inglaterra e Italia estarían preparando sus ofrecimientos.

James, que no ha podido entrenarse con la plantilla del Bayern por una lesión muscular, pero no ha sido descartado para el duelo de este sábado contra el Hannover en la fecha 32 de la Bundesliga. Desde hace varias semanas el colombiano arrastra un problema de “endurecimiento muscular neurogénico”, lo que no le ha permitido jugar.