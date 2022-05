“Yo creo que la responsabilidad es de todos los que somos seleccionados. Pero creo que el estar en Liverpool me da la posibilidad de sentirme al mando, de que puedo liderar una selección de mi país: con el huevo y las ganas de querer ir a un Mundial”, fue el comentario de Lucho al finalizar el encuentro de semifinal de Liga de Camepones.

“Gracias, nos vemos en París”, fue el comentario de Lucho una vez terminó el compromiso contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica.

Antes de entrar al camerino a Luis Díaz le preguntaron de qué lugar había salido su técnica. A lo que respondió: “Eso es de mis raíces, me crié jugando al fútbol en mi pueblo, mi tierra natal, son mis características, siempre lo he tenido, he inculcado varias cosas para el juego que tengo hoy en día. Hay que seguir trabajando para conseguir muchas más cosas”.

Desde que llegó al club inglés, Díaz suma 2 goles en Champions y 3 tantos en la Premier League.