Se nota que tienen entendimiento

“Al principio, creo que se trataba más de que él me dijera lo que he estado haciendo hasta ahora. Estaba tratando de transmitirme que de lo único que se trataba era de que siguiera haciendo lo que estaba acostumbrado.Quería que yo supiera que me había estado desempeñando muy bien hasta ahora y que debería intentar seguir haciendo más de lo mismo: jugar mi fútbol con alegría y felicidad, obviamente incorporando los planes e instrucciones tácticas preferidas en mi juego”.

Lo más complicado hasta el momento

“Tácticamente, la forma en que nos preparamos y el hecho de que también tengo que defender podría ser lo más difícil hasta ahora. Sin embargo, tengo ese aspecto en mi juego, ya que pasé un tiempo jugando en Porto y creo que logré recuperar y aprender mucho allí. Pero seguiré mejorando aquí también, seguro”.

Su prioridad

“Estoy muy contento y encantado de estar aquí en el club, y de haberme asentado de la manera que lo he hecho. Compartir vestuario con este grupo de grandes atletas, además del entrenador, es un placer absoluto para mí. Lo más importante para mí es ayudar al equipo y seguir con el mismo estilo que empecé, y seguir trabajando duro en los entrenamientos como siempre, para poder lograr grandes cosas aquí, que quiero lo máximo”.