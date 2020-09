Josep Maria Bartomeu dobló el brazo a Lionel Messi, quien renunció el viernes a abandonar el FC Barcelona, pero el presidente azulgrana, ya muy cuestionado antes de este culebrón, debe prepararse para un ejercicio 2020-21 difícil con su superestrella argentina lista para atacarle a la mínima oportunidad.

“No ha mantenido su promesa”, “el presidente no me daba bola a lo que le estaba diciendo” o “se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”: Messi no se guardó...