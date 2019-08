Lo que dijo el “Pibe” sobre la situación de James Rodríguez

Carlos el “Pibe” Valderrama es, sin duda, voz autorizada para hablar de James Rodríguez, figura de la Selección Colombia en los último años.

El eterno “10” del combinado nacional mantiene una muy buena relación con el volante cucuteño, y por eso opinó acerca de su futuro incierto, que se debate entre quedarse en el Real Madrid o irse al Nápoles o al Atlético.

Para el “Pibe”, lo mejor que puede hacer James es “irse del Madrid”. “James se tiene que ir a otro equipo, el entrenador no lo quiere, si se queda en el Real no va a jugar. Así están las cosas. Cuando llegó James los aficionados hicieron fiesta, el presidente hizo fiesta, pero el técnico no lo quiere”, dijo el exjugador en entrevista con la emisora “Blu Radio”.

El exvolante, que llevó a Colombia a tres Mundiales consecutivos, remarcó: “La alineación la hace el técnico, y si no lo va a poner, tiene que irse, porque calidad tiene para ser titular en otro lado”.

Se espera que la situación del Rodríguez, goleador de Colombia en el Mundial de Brasil 2014, se resuelva en los próximos días.