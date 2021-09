Elegante y sonriente, así apareció James Rodríguez en su presentación oficial este jueves con el club Al-Rayyan de Qatar.

Convencido de su decisión, respondió a las preguntas de los medios que estuvieron allí presentes.

“Estoy muy feliz de estar acá. Hace tiempo que no podía jugar mucho y espero hacer cosas buenas. Quiero darles gracias a todos los que ayudaron para que se pudiera dar, estamos haciendo un esfuerzo grande todos. No he venido para estar tranquilo, vine para poder ganar títulos”, indicó.

El volante cafetero también se refirió al porqué de su decisión de cambiar la Premier inglesa por el fútbol catarí: “Elegí este equipo porque quiere hacer crecer la liga, el futuro está acá. Aquí será la próxima Copa del Mundo y espero estar con Colombia. Ellos quieren crecer y yo quiero crecer también. No prometo nada, solo jugar bien al fútbol y ayudar al club para que consiga cosas”.

También dejó claro que necesitará un espacio para ponerse a tono físicamente: “Vengo unos días sin entrenar, así que quisiera tener un tiempo para entrenar y ponerme bien físicamente. El fútbol exige estar bien y necesito unos días, para después poder jugar si así lo quiere el entrenador”.

El técnico francés Laurent Blanc también tuvo elogios para el colombiano durante su presentación.

“Es bueno para Al-Rayyan, para el futuro del equipo, necesitamos buenos jugadores así que es una gran noticia tenerlo con nosotros”, indicó.

“Necesitamos a James, el club, los fans y yo”, añadió.

Finalmente, James se puso el uniforme y salió a la cancha ante la presencia de unos 2.000 hinchas. Mientras ingresaba al campo hubo juegos pirotécnicos, y mientras realizaba distintas piruetas con el balón llegaban los aplausos.