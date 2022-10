También protestó la selección de Dinamarca, que junto con la marca que diseña sus uniformes decidió diluir su logotipo para hacerlos invisibles y argumentaron que no quieren ser visibles durante un torneo que les “ha costado la vida a miles de personas”.

Igual se hacen esfuerzos desde la Fifa para que el país no sea tan estricto durante el evento con las manifestaciones de afecto públicas de besos y abrazos, y con normas como las de que quienes deseen tener intimidad deberán probar que son un matrimonio legalmente constituido, entre otros factores, como la vestimenta de las mujeres que asistan al evento.

El Comité indicó que no se pueden desconocer sus esfuerzos para proteger la salud y la seguridad de los 30.000 trabajadores que construyeron los estadios y otros proyectos del torneo. “Ese mismo compromiso se extiende ahora a 150.000 trabajadores de diversos servicios del torneo y a 40.000 del sector de la hotelería”.

El técnico Francisco “Pacho” Maturana, miembro honorario de la Comisión de Fútbol de la Fifa, dijo que es un tema que debería estar resuelto, porque la entidad debió prever este escenario, no se pueden atropellar las culturas. “Ellos debieron tomar la decisión conscientes de en dónde se iba a realizar el evento”.

Maturana es conocedor de esa cultura porque dirigió en Arabia Saudita. “En Qatar no son tan tradicionalistas, pero tienen sus códigos, aunque no creo que haya problema con la mujer. Arabia ha evolucionado. En los hoteles podés estar en pantaloneta y fumando, pero cuando salís a la calle no, hay reglas que cumplir”.

Sin embargo, Maturana indicó que es más un mito que un miedo real lo que puede suceder. “La Fifa estaba segura al respecto desde que decidió hacer el Mundial allá”.

René Higuita es otro de los que conoce bien esa cultura y manifestó que mientras haya respeto todo fluirá: “Creo que no vamos a tener problemas y viviremos una fiesta en paz. Es un país más liberal que los demás árabes, es extremadamente rico y hermoso”.

Ausencias notables

En lo deportivo, Qatar tendrá las ausencias de varias figuras como el noruego Erling Haaland, el sueco Zlatan Ibrahimovic, el egipcio Mohamed Salah, el chileno Arturo Vidal; Pierre-Aubameyang de Gabón, Riyad Mahrez de Argelia, David Alaba de Austria y Luis Díaz de Colombia, por mencionar algunas.

También podría ser el último Mundial del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes llevan décadas en la cima del fútbol y no han podido ser campeones del mundo, lo que genera una expectativa adicional.

El balón rodará el 20 de noviembre con el duelo entre Qatar y Ecuador (11:00 a.m. hora de Colombia). La afición cuenta las horas mientras otros actores aprovechan para protestar y hacerse sentir.