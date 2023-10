El conjunto del Oriente antioqueño es el más regular del torneo. Los dirigidos por César Farías vienen de golear 5-0 a Santa Fe en Bogotá, son el único equipo invicto, el cuadro que más triunfos tiene (9) y el segundo más anotador (27).

El “Grande Matecaña” ocupa el puesto 18, ha perdido 8 juegos y tiene un saldo de -23 goles en diferencia de gol. Pero los antioqueños no se confían: “Pereira es un equipo que no se puede subestimar. Ya fue campeón. De pronto las cosas no se le han dado, pero tiene un buen plantel (y está en semis de Copa Colombia)”, comentó el defensor de Águilas Dylan Lozano.