Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Insólito! Al arquero del Atlético de Cali le cayó el arco encima durante partido en Itagüí: ¿qué le pasó?

En el duelo por el Torneo BetPlay entre Leones y Atlético FC, se vivió un momento que se hizo viral en redes sociales.

  • En el estadio de Ditaires de Itagüí se disputó el duelo entre Leones y Atlético FC por la octava fecha del Torneo BetPlay. FOTO CORTESÍA LEONES
    En el estadio de Ditaires de Itagüí se disputó el duelo entre Leones y Atlético FC por la octava fecha del Torneo BetPlay. FOTO CORTESÍA LEONES
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Leones, el equipo de Itagüí recibió en el estadio Metropolitano de Ditaires al Atlético FC de Cali, con el cual cayó 0-3, pero el resultado quedó en un segundo plano, pues lo más viral del encuentro se presentó en el minuto 84, cuando al arquero visitante, Juan Pablo Múnera, se le cayó el arco encima.

No es una exageración, cuando el rival se disponía para el cobro del tiro penal a favor de Leones, el arquero alzó sus manos para prepararse y de un momento a otro, el travesaño le cayó encima.

En medio de las risas de los asistentes, el árbitro pidió acomodar el arco y tras corroborar que el arquero del Atlético se encontraba bien continúo con el juego.

Los narradores y comentaristas que estaban transmitiendo el juego no aguantaron la risa, mientras comentaban lo que había sucedido en el estadio, a pocos minutos del final del compromiso, correspondiente a la octava fecha del torneo de ascenso.

El visitante ganó 0-3 y el equipo antioqueño se mantiene fuera de los ocho parcialmente, clasificados, ya que con ocho puntos en siete partidos disputados, ocupa la décima casilla de la tabla de posiciones.

El arquero no sufrió ninguna herida o complicación de salud y el encuentro terminó con la victoria del visitante, que aparece en la novena casilla de la tabla de posiciones con los mismos puntos de Leones: 8.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el arquero al que se le cayó el arco encima en el Torneo de Ascenso?
El arquero afectado es Juan Pablo Múnera, guardameta del Atlético FC de Cali. El incidente se presentó mientras disputaba un partido contra Leones en el estadio Metropolitano de Ditaires en Itagüí.
¿El arquero Juan Pablo Múnera sufrió alguna lesión tras la caída del travesaño?
No, el guardameta no sufrió ninguna herida ni complicación de salud. El jugador salió ileso del incidente y pudo continuar el partido tras la revisión del árbitro.
¿Cuál fue el resultado final del partido entre Leones y Atlético FC por la fecha 8?
El Atlético FC de Cali se llevó la victoria en condición de visitante al golear 0-3 a Leones, a pesar de la interrupción por el incidente con la portería en los minutos finales.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos