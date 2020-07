Así avanza pretemporada paisa

Así sea corriendo con un balón, de manera individualizada y guardando cierta distancia con el resto de compañeros, la ilusión, compromiso y alegría no se esconden en los rostros de los jugadores de los equipos de fútbol de Antioquia, a la espera de que hoy, en la asamblea de la Dimayor, se definan las fechas y el sistema de competencias para Liga, Copa y Torneo 2020.

Nacional avanza en la tercera semana de prácticas individuales, sin novedades médicas. Ayer ofrecieron rueda de prensa Gustavo Torres y Déinner Quiñones. El primero manifestó que no estuvo en ninguna rumba en Cali y pidió pruebas a quienes generaron ese rumor: “Estoy tranquilo, no le he dado trascendencia al tema, ahora solo pienso en volver a unirme al grupo y en los objetivos deportivos que es lo más importante”.

El DIM, por su parte, viene trabajando desde el viernes con el plantel dividido en tres grupos. El reacondicionamiento físico es la prioridad. El zaguero Andrés Cadavid, en diálogo con los periodistas, señaló que volvieron con muchas ganas a sentir los entrenamientos y la presencias de los compañeros, “porque la pandemia golpeó bastante económica y mentalmente”.

Andrés Orozco, asistente técnico de Envigado, expresó que sí bien las jornadas son más extensas, el retornar a prácticas desde hace ocho días ha recuperado la confianza de los deportistas. “En lo anímico fue fundamental volver al campo. Con solo ponerse los guayos y sentir un balón se les nota ganas de hacer bien las cosas. A pesar de que tenemos un conjunto joven, los jugadores se ven aplicados y responsables”.

Orozco agregó que aunqulas prácticas son atípicas, le sacan provecho a otras alternativas como “trabajos de fuerza, aeróbicos, de coordinación. Ya empezamos a introducir, manteniendo las medidas de bioseguridad, movimientos ofensivos y defensivos”.

Finalmente, Rionegro completó la primera semana de labores en campo y la presencia de Cristian Marrugo le da un plus al equipo. A propósito,el volante pidió el número 17 con el que siempre ha jugado y Álvaro Angulo se lo cedió sin problema. Este viernes en la tarde el venezolano Óscar Hernández hablará con la prensa de su aporte al plantel.