A diferencia de Bogotá, Medellín sí tendrá fútbol: el Atanasio está impecable para el clásico entre Nacional y DIM

Mientras en Bogotá tuvieron que cancelar partidos de Millonarios y Santa Fe tras el concierto de BTS en El Campín, en Medellín el estadio Atanasio Girardot está en condiciones para recibir el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, programado para este miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., por los cuartos de final de la Copa BetPlay. El escenario deportivo superó las labores de mantenimiento y alistamiento posteriores al festival de música electrónica EDC, que se llevó a cabo durante el fin de semana. La Alcaldía de Medellín, a través del Inder, adelantó diferentes trabajos para garantizar que la cancha estuviera en óptimas condiciones para uno de los partidos más importantes del fútbol antioqueño.

La principal atención estuvo puesta en el césped, que después del evento musical recibió trabajos de recuperación y manejo agronómico. Las labores incluyeron corte de la grama, aireación, aplicación de nutrientes y acciones preventivas para controlar posibles fitopatógenos. Además, se realizaron inspecciones técnicas para evaluar la uniformidad del terreno, la tracción, la rodadura y el rebote del balón. También se revisaron las condiciones generales del césped y el sistema de drenaje, con el objetivo de comprobar que la superficie respondiera adecuadamente a las exigencias del encuentro. El Atanasio, listo para el clásico El director del Inder, Eduardo Silva Meluk, entregó un parte de tranquilidad sobre el estado del escenario y destacó las condiciones en las que el promotor hizo entrega del estadio después del festival. “El promotor del evento nos entregó el estadio en perfectas condiciones, tenemos una cancha impecable para tener un partidazo el día de hoy. Lo vamos a disfrutar, un estadio espectacular, la grama está perfecta para el juego. Nuevamente nuestra cancha impecable para un día del fútbol de los antioqueños”, manifestó el funcionario. Mientras la cancha principal ya está preparada para el compromiso, en otros espacios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot continúa el desmontaje de la infraestructura utilizada durante el evento musical.

Este proceso se desarrolla bajo medidas de protección para evitar afectaciones en los escenarios. Entre ellas están la distribución de cargas, la delimitación de las zonas de trabajo, el control de las rutas de tránsito y la restricción de la circulación innecesaria de vehículos, maquinaria y personal. Asimismo, se adelantan inspecciones periódicas de las superficies intervenidas para determinar si necesitan trabajos adicionales de recuperación. La Administración Distrital busca preservar la infraestructura deportiva y garantizar que los escenarios continúen disponibles para entrenamientos, competencias y otras actividades de la ciudadanía. De esta manera, el Atanasio Girardot se reporta listo para el duelo entre verdes y rojos, que definirán su continuidad en la Copa BetPlay en un clásico de eliminación directa. A diferencia de lo ocurrido en El Campín, donde los compromisos de los equipos bogotanos se vieron afectados después del concierto de BTS, en Medellín los trabajos de mantenimiento y revisión permitieron preparar el estadio para una nueva jornada de fútbol. Bloque de preguntas y respuestas: