A diferencia de Bogotá, Medellín sí tendrá fútbol: el Atanasio está impecable para el clásico entre Nacional y DIM

Mientras en Bogotá tuvieron que cancelar partidos de Millonarios y Santa Fe tras el concierto de BTS en El Campín, en Medellín el estadio Atanasio Girardot está en condiciones para recibir el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, programado para este miércoles 14 de octubre, a las 8:30 p. m., por los cuartos de final de la Copa BetPlay.
El escenario deportivo superó las labores de mantenimiento y alistamiento posteriores al festival de música electrónica EDC, que se llevó a cabo durante el fin de semana. La Alcaldía de Medellín, a través del Inder, adelantó diferentes trabajos para garantizar que la cancha estuviera en óptimas condiciones para uno de los partidos más importantes del fútbol antioqueño.