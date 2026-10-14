Retiraron de la Policía al coronel Carlos Feria, investigado por chuzadas a niñera de Laura Sarabia

El coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad del expresidente Gustavo Petro, fue retirado de la Policía Nacional. Estuvo mencionado en el escándalo del polígrafo a la niñera Marelbys Meza, que trabajaba con la entonces mano derecha de ese mandatario, Laura Sarabia. La información fue revelada por El Tiempo.
Cabe recordar que el coronel está imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal por ese episodio. Además, queda por definirse si su proceso sigue en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar.
En agosto, Feria había sido designado como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional, una dependencia encargada de la formación del personal que presta servicios de protección a instalaciones, personas y misiones especiales de la institución.