Atlético Nacional se juega este miércoles un duelo crucial en su camino por conquistar la cima del Grupo H de la Copa Libertadores. Desde las 5:00 p.m., el estadio Atanasio Girardot será testigo del enfrentamiento entre el equipo verdolaga y el Bahía de Brasil, en un partido que promete emociones, intensidad y un alto nivel competitivo. Sin embargo, el cuadro paisa no podrá contar con uno de sus pilares más importantes: el arquero David Ospina.

El experimentado guardameta, ídolo del club y figura indiscutida del fútbol colombiano, no será de la partida debido a una virosis de la que no logró recuperarse a tiempo. Su ausencia representa un duro golpe para el equipo dirigido por Javier Gandolfi, no solo por su liderazgo en el campo, sino por la seguridad y experiencia que aporta bajo los tres palos en partidos de alta exigencia internacional.